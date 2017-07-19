Невезучему угонщику сгоревшей машины грозит до 2 лет тюрьмы в СКО
19 июля 2017, 20:49
Разнорабочему за несбывшееся желание прокатиться на угнанной машине грозит тюремный срок.
В Северо-Казахстанской области невезучему угонщику сгоревшей от замыкания машины грозит до двух лет тюрьмы, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента внутренних дел.
По данным пресс-службы, в 50 километрах от райцентра Мамлютка была обнаружена полностью обгоревшая автомашина. Выяснилось, что ее угнал житель села Явленка Есильского района.
"Незадачливый угонщик подрабатывал на кладке плитки в селе Новомихайловка. Выпив спиртного, он шел по селу и заметил автомобиль с оставленными ключами зажигания. Тут же у него возник умысел на этой машине уехать в Есильский район. Однако пьяный вояж сорвался по техническим причинам: из-за замкнувшей проводки машина загорелась. Водитель сбежал с места происшествия. Обнаруживший пропажу автомобиля сельчанин обратился в полицию", — проинформировали в ДВД.
По словам начальника ОВД Мамлютского района майора полиции Серика Альжанова, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был изобличен и задержан 27-летний житель Есильского района, ранее судимый за разбой. Похищенная машина была найдена, однако она полностью уничтожена огнем.
По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится досудебное расследование. Подозреваемый привлечен к уголовной ответственности по статье 200 УК РК "Угон", которая предусматривает до двух лет лишения свободы.
Фото: ДВД Северо-Казахстанской области.
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