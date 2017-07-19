Аким Алматинской области наградил победителей инновационных проектов

Амандык Баталов в ходе встречи с представителями активной молодежи региона пообщался с ними в неформальной обстановке и обсудил насущные проблемы. Кроме того, вручил пяти победителям инновационного конкурса денежные сертификаты, сообщает пресс-служба акима области.





Столь незабываемое мероприятие прошло в туристическом комплексе "Лесная сказка" Талгарского района.





Аким области призвал молодых лидеров активно включаться в работу по противодействию религиозному экстремизму среди своих сверстников, положительно влиять на маргинальную молодежь посредством организации досуга, развития спорта, приобщения к общественно полезному труду.





- Наши молодые люди – это красивые, счастливые, открытые граждане, уверенные в завтрашнем дне. В нашем регионе строят дороги, подводится газ, решаются проблемы с питьевой водой. В настоящее время, на 9 тысячах гектаров 250 крестьянских хозяйств, где задействовано 10 тысяч человек, посеяли сахарную свеклу – теперь мы не зависим от кыргызского, российского, белорусского сахара. В Талдыкоргане построены Центр обслуживания молодежи и парк «Жастар». Город по красоте скоро будет стоять на третьем месте в Казахстане после Астаны и Алматы, и главное – это город студентов, город молодежи, - подчеркнул глава региона.





Сегодня Алматинская область занимает ведущую позицию в реализации государственной молодежной политики. В регионе действуют 67 молодежных неправительственных организаций и объединений. В этом году на проведение конкурса социально значимых проектов для молодежи выделено более 30 миллионов тенге.





Также в Жетысу большое внимание уделяется вопросам трудоустройства – на 1 июля 2017 года в органы занятости обратилось 8249 человек из числа молодежи от 14 до 29 лет, из которых 3670 человек было трудоустроено. В текущем году более тысячи выпускников пройдут молодежную практику, на что выделено 360,1 миллиона тенге.





На мероприятии представитель Аксуского района Алматинской области Владимир Чепель, поднял вопрос развития в селах дворовых клубов.





В свою очередь аким области привел в пример Енбекшиказахский район, где предприниматели, занимающиеся разведением садов, вкладывают прибыль в развитие детских дворовых клубов, строительство футбольных полей, фитнес-площадок и развлекательных центров.





- Подобные встречи в таких живописных и замечательных местах области способствуют разговорам по душам на открытом воздухе,- сказали участники встречи.





В завершение молодые люди сфотографировались на память с главой региона, и Амандык Габбасович исполнил им под гитару песню Булата Окуджавы "А иначе зачем на земле этой вечной живу".









Алуа Кожахмет.



