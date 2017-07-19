Генпрокуратура: У арестованного бизнесмена Токмади изъяты оружие и боеприпасы
19 июля 2017, 21:46
Также у него изъяты подложные документы.
У арестованного бизнесмена Муратхана Токмади изъято оружие и боеприпасы. Об этом сообщается на странице Генпрокуратуры РК в Facebook, передает Zakon.kz.
"Как известно, межведомственной следственной группой Генеральной прокуратуры Республики Казахстан проводится досудебное расследование в отношении М.Токмади, подозреваемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Также при обыске у подозреваемого были изъяты финансовые документы, значительное количество криминального оружия, боеприпасов, подложные документы и другие вещественные доказательства.
"По заявлениям и обращениям граждан дополнительно проводятся расследования, проверяются и другие эпизоды преступной деятельности М.Токмади", - отметили в Генпрокуратуре
Напомним, 12 июня в ходе спецоперации в Алматы был задержан советник гендиректора ТОО "КазСтройСтекло" Муратхан Токмади. Предприниматель подозревается в насильственном захвате доли уставного фонда предприятий ТОО "Семрюжком" и"Казстройстекло" путем угроз и вымогательства.
Позже суд избрал Муратхану Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Фото: tvc.ru.
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