В Саудовской Аравии освободили задержанную за мини-юбку девушку

Девушку освободили без предъявления обвинений во вторник вечером после нескольких часов допроса.

Полиция Саудовской Аравии освободила девушку, которая была задержана во вторник за ношение мини-юбки, передает передает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.





Шестисекундный видеоролик с девушкой, гуляющей в мини-юбке и топике по пустой улице деревни, разошелся по социальным сетям в понедельник. В Twitter появились хэштеги как в поддержку поступка девушки, так и осуждающие ее. В Саудовской Аравии женщины обязаны ходить в одежде, покрывающей все тело.









По данным агентства, девушку освободили без предъявления обвинений во вторник вечером после нескольких часов допроса. Отмечается, что нашумевшее видео было размещено в интернете без ведома задержанной.



