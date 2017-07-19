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В госдепе заявили о снижении числа терактов в Сирии в 2016 году

19 июля 2017, 22:29

В то же время число терактов и жертв выросло в Ираке, Сомали и Турции.

Число террористических актов и их жертв в мире в 2016 году сократилось по сравнению с 2015 годом; отмечен рост количества терактов в Ираке и снижение в Сирии. Об этом сообщил координатор госдепартамента США по борьбе с терроризмом Джастин Сиберелл, передает РИА Новости.

"Общее число террористических атак в 2016 году снизилось на 9%, а общее число смертей в результате этих атак – на 13% по сравнению с 2015 годом", — сказал Сиберелл на брифинге.

По его словам, это произошло за счет снижения числа терактов в Афганистане, Нигерии, Сирии, Пакистане и в Йемене. В то же время число терактов и жертв выросло в Ираке, Сомали и Турции.

Наибольшее число преступлений в 2016 году совершила группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), а годом ранее – группировка "Талибан"*.

По данным госдепа, всего теракты были зафиксированы в 104 странах, но 55% из них были в Ираке, Афганистане, Индии, Пакистане и на Филиппинах.

США и союзники с 2014 года проводят в Ираке операцию против ИГ* с разрешения властей, а в Сирии — без такого разрешения. Одновременно Россия проводит операцию против ИГ* в Сирии по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Фото: SANA.

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