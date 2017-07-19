В Алматы осуждённый за драку Александр Кузнецов просит пересмотреть решение суда
19 июля 2017, 22:48
Всё это время юристы собирали заключения различных центров экспертиз.
В Алматы осуждённый за драку со смертельным исходом обратился к генеральному прокурору. Александр Кузнецов, приговорённый к 8-ми годам лишения свободы, просит пересмотреть решение суда, сообщает телеканал "Алматы".
О несправедливости вердикта накануне говорили и адвокаты Кузнецова. Всё это время юристы собирали заключения различных центров экспертиз, которые, по словам защиты, подтверждают нарушение в приговоре апелляционной инстанции.
"Мы не намерены никого привлекать к ответственности, ни судью, ни прокурора. Мы хотим, чтобы Кузнецов, который приговорен к 8-ми годам лишения свободы был освобожден. Максимум что могли ему предъявить - это превышение пределов необходимой обороны, но никак 106 статью. А вот по поводу наказания лиц, допустивших незаконное осуждение как мы считаем, мы не настаиваем привлекать их к ответственности", - сообщила адвокат Александра Кузнецова Алма Мусина.
Напомним, трагедия произошла в марте 2015 года в Алматы. В результате потасовки погиб Сырым Мураткалиев.
Фото: kursiv.kz.
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