Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

МИД России прокомментировал сообщения о "секретной" встрече Путина и Трампа

19 июля 2017, 23:08

Ряд американских СМИ сообщили, что встреча двух лидеров во время обеда на саммита G20 длилась около часа.

Многочисленные инсинуации в СМИ на тему второй, "секретной" встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно объяснить зацикленностью на этой теме. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Каждый из лидеров (двадцатки) волен общаться (в рамках ужина) с теми и так, как ему или ей представляется целесообразным. Есть десятки контактов такого рода, которые никак и нигде не фиксируются, а фиксация — в головах у тех, кто в этом видит какой-то криминал", — сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ряд американских СМИ сообщили, что встреча двух лидеров во время обеда на саммита G20, о которой ранее говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, длилась около часа. При этом многие СМИ акцентировали внимание на том, что ранее в Белом доме не сообщали о такой встрече.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...