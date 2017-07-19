МИД России прокомментировал сообщения о "секретной" встрече Путина и Трампа

Ряд американских СМИ сообщили, что встреча двух лидеров во время обеда на саммита G20 длилась около часа.

Многочисленные инсинуации в СМИ на тему второй, "секретной" встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно объяснить зацикленностью на этой теме. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости





"Каждый из лидеров (двадцатки) волен общаться (в рамках ужина) с теми и так, как ему или ей представляется целесообразным. Есть десятки контактов такого рода, которые никак и нигде не фиксируются, а фиксация — в головах у тех, кто в этом видит какой-то криминал", — сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".





Ряд американских СМИ сообщили, что встреча двух лидеров во время обеда на саммита G20, о которой ранее говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, длилась около часа. При этом многие СМИ акцентировали внимание на том, что ранее в Белом доме не сообщали о такой встрече.



