МИД России прокомментировал сообщения о "секретной" встрече Путина и Трампа
19 июля 2017, 23:08
Ряд американских СМИ сообщили, что встреча двух лидеров во время обеда на саммита G20 длилась около часа.
Многочисленные инсинуации в СМИ на тему второй, "секретной" встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно объяснить зацикленностью на этой теме. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
"Каждый из лидеров (двадцатки) волен общаться (в рамках ужина) с теми и так, как ему или ей представляется целесообразным. Есть десятки контактов такого рода, которые никак и нигде не фиксируются, а фиксация — в головах у тех, кто в этом видит какой-то криминал", — сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Ряд американских СМИ сообщили, что встреча двух лидеров во время обеда на саммита G20, о которой ранее говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, длилась около часа. При этом многие СМИ акцентировали внимание на том, что ранее в Белом доме не сообщали о такой встрече.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869387-baf3b4af1dd52ed040a970453981bd82
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...