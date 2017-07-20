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«Древнейший смайлик» нашли в Турции

20 июля 2017, 00:10

Артефакт был обнаружен в усыпальнице среди нескольких других предметов быта, изготовленных более четырех тысяч лет назад.

Археологи при раскопках в провинции Газиантеп на юге Турции нашли 4000-летний кувшин. На сосуде, как пишет The Independent, нарисован «древнейший смайлик» — стилизованное изображение улыбающегося человеческого лица.

«Несомненно, там [изображено] улыбающееся лицо. Это не имеет аналогов в древнем гончарном искусстве данного района», — сообщил изданию руководящий раскопками доктор Николо Маркетти (Nicolo Marchetti) из Болонского университета. Он уточнил, что других следов живописи на кувшине нет.

Артефакт был обнаружен в усыпальнице среди нескольких других предметов быта, изготовленных более четырех тысяч лет назад. Предположительно, большой сосуд с узким горлышком и маленькой ручкой использовался для хранения сладких напитков наподобие шербета.

Находка пополнит экспозицию археологического музея Газиантепа, уточняет The Independent.

Раскопки проводятся вблизи турецко-сирийской провинции в Восточной Анатолии, где в XIX — конце IX века до нашей эры располагалось государство Каркемиш. В 2018-м этот участок будет открыт для посещения в качестве музея под открытым небом.

Смайл как пиктограмму использовали для обозначения положительных эмоций в XVII веке в Словакии. Наиболее знаковой версией смайлика стало изображение, созданное в 1963 году американским художником Харви Боллом.

Источник: Lenta.ru.

Фото: @TurkEmbLuanda.

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