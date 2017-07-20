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В Алматы Lada вылетела с дороги и врезалась в разделитель

20 июля 2017, 00:51

На дороге образовался затор.

В Алматы произошло ДТП с участием Lada Priora и Toyota Corolla, передает корреспондент Zakon.kz.

Водители автомобилей ехали по пр. Аль-Фараби в западном направлении. По словам водителя Lada, в районе пересечения проспекта с улицей Шашкина его подрезал водитель Toyota Camry, который двигался правее Lada. Чтобы избежать столкновения водитель Lada вырулил влево, залетел на бордюр, зацепил столб и врезался в забор. От ударов автомобиль отбросило обратно на дорогу, где он задел Toyota Corolla. После произошедшего на проспекте образовался затор - водители притормаживали и наблюдали за картиной. Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции оформили ДТП и вызвали эвакуатор, который убрал автомобиль с дороги.

Обошлось без пострадавших.



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