В четверг в Казахстане сохранится неустойчивая погода
20 июля 2017, 06:00
Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, усилится ветер.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, усилится ветер, на севере, в центре республики ночью и утром местами ожидается туман.
Лишь на юго-западе и юге республики ожидается погода без осадков.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града. В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с пыльной бурей. В Жамбылской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Мангистауской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.В Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Астана: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +24+26°С.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +31+33°С.
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Фото: Рифей-Пермь
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