Димаша Кудайбергена снова наградили
20 июля 2017, 06:20
Вручение премии проходило в городе Гуанчжоу в Китае.
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил новую награду - Asian Music GaLa, передает МИА «Казинформ».
Как сообщил продюсер певца Алпамыс Шаримов, Димаш победил в номинации «Самый популярный зарубежный певец».
«Сүйінші! На вручении премии Asian Music GaLa Димаш назван победителем в номинации «Самый популярный зарубежный певец», - написал он в соцсетях.
Вручение премии проходило в городе Гуанчжоу в Китае.
Напомним, казахстанский исполнитель получил огромную популярность в Китае после участия в шоу Singer.
Фото: соцсети
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