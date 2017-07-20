Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Димаша Кудайбергена снова наградили

20 июля 2017, 06:20

Вручение премии проходило в городе Гуанчжоу в Китае.

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил новую награду - Asian Music GaLa, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил продюсер певца Алпамыс Шаримов, Димаш победил в номинации «Самый популярный зарубежный певец».

«Сүйінші! На вручении премии Asian Music GaLa Димаш назван победителем в номинации «Самый популярный зарубежный певец», - написал он в соцсетях.

Вручение премии проходило в городе Гуанчжоу в Китае.

Напомним, казахстанский исполнитель получил огромную популярность в Китае после участия в шоу Singer.



Фото: соцсети


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...