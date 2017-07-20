Определился следующий соперник «Астаны» в Лиге Чемпионов

Первый матч третьего раунда «Астана» — «Легия» пройдет 25 или 26 июля в Астане.

В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов «Астана» сыграет с польской «Легией», сообщает Sports.kz.





В ответном матче второго раунда поляки вновь разгромили финский «Мариехамн» — 6:0. Отличились Гильерме (6-я минута), Михал Кухарчик (40-я и 54-я, с пенальти), Себастьян Шимански (80-я) и Конрад Михаляк (81-я), а также в собственные ворота на 37-й минуте мяча отправил Кристиан Койола. Первая игра также завершилась крупной победой «Легии» — 3:0.





Первый матч третьего раунда «Астана» — «Легия» пройдет 25 или 26 июля в Астане, ответный — 1 или 2 августа — в Варшаве.





Фото: sports.kz



