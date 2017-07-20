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Фанаты сбили снимавший футбольный матч коптер туалетной бумагой

20 июля 2017, 07:10

В результате инцидента никто не пострадал.

Во время футбольного матча в Аргентине болельщики сбили снимавший матч коптер туалетной бумагой. Видео появилось на YouTube-канале BOLAS YT, передает Лента.ру.

Инцидент произошел во время встречи клубов «Химнасия де Мендоса» и «Вилла Митре». Бумага попала в лопасти, и дрон упал.

В результате инцидента никто не пострадал. Матч завершился победой «Химнасии» — 2:0.



Фото: скриншот

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