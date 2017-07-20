Фанаты сбили снимавший футбольный матч коптер туалетной бумагой
20 июля 2017, 07:10
В результате инцидента никто не пострадал.
Во время футбольного матча в Аргентине болельщики сбили снимавший матч коптер туалетной бумагой. Видео появилось на YouTube-канале BOLAS YT, передает Лента.ру.
Инцидент произошел во время встречи клубов «Химнасия де Мендоса» и «Вилла Митре». Бумага попала в лопасти, и дрон упал.
В результате инцидента никто не пострадал. Матч завершился победой «Химнасии» — 2:0.
Фото: скриншот
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