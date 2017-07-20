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В сети удивились замурованному в стене неизвестному существу

20 июля 2017, 07:31

Пользователи предположили, что «бедное потерянное существо» могло быть домашним эльфом из вселенной «Гарри Поттера»

Пользователь портала Reddit под ником 16andALWAYSpreggerz опубликовал фотографию останков неизвестного существа, которые он обнаружил в стене во время реконструкции жилья, сообщает Лента.ру.

В комментариях пользователи предположили, что «бедное потерянное существо» могло быть домашним эльфом из вселенной «Гарри Поттера», так и не дождавшимся подарка в виде носка от хозяина, который должен был подарить ему свободу.

Другие считают, что это могли быть белка, енот или крыса-мутант. Некоторые утверждают, что находка — ранее неизвестное науке существо, походящее на зверя из городских легенд — чупакабру.

Пользователь под ником asukakindred отметил, что животное в любом случае можно признать королем игры в прятки.

В начале июля пользователь Reddit под ником xxviiparadise опубликовал на форуме фотографию некоего существа, которое выбросило на берег пляжа в Калифорнии. Автор поста предположил, что «создание» может быть чьим-то органом и попросил экспертов помочь ему с идентификацией странного живого существа.

Фото: соцсети

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