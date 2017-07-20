В сети удивились замурованному в стене неизвестному существу

В комментариях пользователи предположили, что «бедное потерянное существо» могло быть домашним эльфом из вселенной «Гарри Поттера», так и не дождавшимся подарка в виде носка от хозяина, который должен был подарить ему свободу.





Другие считают, что это могли быть белка, енот или крыса-мутант. Некоторые утверждают, что находка — ранее неизвестное науке существо, походящее на зверя из городских легенд — чупакабру.





Пользователь под ником asukakindred отметил, что животное в любом случае можно признать королем игры в прятки.





В начале июля пользователь Reddit под ником xxviiparadise опубликовал на форуме фотографию некоего существа, которое выбросило на берег пляжа в Калифорнии. Автор поста предположил, что «создание» может быть чьим-то органом и попросил экспертов помочь ему с идентификацией странного живого существа.