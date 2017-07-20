У американского сенатора Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
20 июля 2017, 08:33
Ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза.
У американского сенатора Джона Маккейна диагностирована опухоль мозга, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, речь идет о глиобластоме, причиной которой стал тромб.
Ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. В то же время, ряд других американских СМИ сообщает, что опухоль у сенатора удалена.
В заявлении Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона), где Маккейну была сделана операция, говорится, что "сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения". Там подчеркивается, что "они могут включать в себя комбинацию химиотерапии и облучения".
Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства.
При отсутствии лечения средний срок жизни с глиобластомой составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов этот срок может достигать двух лет.
Фото: AP Photo
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