У американского сенатора Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга

По данным агентства, речь идет о глиобластоме, причиной которой стал тромб.





Ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. В то же время, ряд других американских СМИ сообщает, что опухоль у сенатора удалена.





В заявлении Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона), где Маккейну была сделана операция, говорится, что "сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения". Там подчеркивается, что "они могут включать в себя комбинацию химиотерапии и облучения".



