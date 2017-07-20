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Тело Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства

20 июля 2017, 08:42

В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства.

Тело известного испанского живописца Сальвадора Дали эксгумируют в четверг для проведения анализа ДНК с целью установления отцовства, передает РИА Новости.

Сообщается, что в июне 2017 года суд города Фигераса, где похоронен художник, удовлетворил иск Пилар Абель Мартинес, заявившей, что она является внебрачной дочью Дали.

В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства. Когда могут стать известны результаты анализа ДНК, не известно.

Если ДНК Абель и Дали совпадут, то женщина получит право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства. По предварительным данным, речь идет о сумме в 300 миллионов евро.

Фото: AP Photo

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