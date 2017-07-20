Тело Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства
20 июля 2017, 08:42
В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства.
Тело известного испанского живописца Сальвадора Дали эксгумируют в четверг для проведения анализа ДНК с целью установления отцовства, передает РИА Новости.
Сообщается, что в июне 2017 года суд города Фигераса, где похоронен художник, удовлетворил иск Пилар Абель Мартинес, заявившей, что она является внебрачной дочью Дали.
В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства. Когда могут стать известны результаты анализа ДНК, не известно.
Если ДНК Абель и Дали совпадут, то женщина получит право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства. По предварительным данным, речь идет о сумме в 300 миллионов евро.
Фото: AP Photo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869402-41105cb6cc549500f5fd95f29b13b99f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...