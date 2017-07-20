В столице Мексики открыли бюст Юрия Гагарина
20 июля 2017, 08:55
Мексика может стать уникальной страной, где будут размещены сразу два бюста Гагарина.
Бюст Юрия Гагарина, первого человека, совершившего полет в открытый космос, открыт в среду в зале "Вселенная" Музея естествознания в столице Мексики, передает РИА Новости.
Церемония прошла с участием посла России в Мексике Эдуарда Малаяна, руководства Мексиканского космического агентства и министерства окружающей среды Мехико, представителя Россотрудничества, а инициатором стал фонд "Диалог культур — единый мир".
Сейчас в разных странах фондом уже установлено порядка 20 бюстов различных деятелей, внесших значительный вклад в развитие человечества. Причем, как сказал РИА Новости представитель Россотрудничества в Мехико Андрей Пахомов, Мексика может стать уникальной страной, где будут размещены сразу два бюста Гагарина. Еще один планируется поставить на дороге между Канкуном и Тулумом по просьбе местных властей.
Фото: РИА Новости
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