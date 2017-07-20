КПУ будут обязательны при производстве и обороте нефтепродуктов

Департамент государственных доходов по Жамбылской области напоминает, что до вступления в силе нормы Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20 июля 2011 года № 463- IV (далее-Закон), согласно которой реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка нефтепродуктов осуществляется с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы учета остается менее 6 месяцев, то есть с 1 января 2018 года!

При этом в соответствии с подпунктом 12-1 статьи 8 Закона издан приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 марта 2016 года № 126 «Об утверждении Правил и требований по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета».

Кроме того, уведомляем о том, что за реализацию и (или) отгрузку отдельных видов нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов или розничными реализаторами нефтепродуктов без контрольных приборов учета (КПУ) либо минуя КПУ предусмотрена административная ответственность в следующих размерах:

штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства - в размере двухсот двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере восьмисот месячных расчетных показателей, с конфискацией нефтепродуктов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, полученных вследствие совершения правонарушения.

Также сообщаем, что Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1177 акционерное общество «Национальные информационные технологии» определено оператором данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов.