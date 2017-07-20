Трамп раскрыл содержание обеденной беседы с Путиным

Газета The Washington Post указала, что президенты еще раз побеседовали 7 июля во время ужина, этот разговор продлился около часа.

Президент США Дональд Трамп в ходе неформальной беседы за обедом с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге поприветствовали друг друга, после чего затронули проблему усыновления. Об этом Трамп рассказал в интервью газете The New York Times.





По словам американского президента, во время ужина его супруга Мелания сидела рядом с Путиным на другом конце стола. «Я просто пошел поздороваться с Меланией, и пока я там был, я поприветствовал Путина», — сказал Трамп.



