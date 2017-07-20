Генпрокуратура: У арестованного бизнесмена Токмади изъяты оружие и боеприпасы

У арестованного бизнесмена Муратхана Токмади изъято оружие и боеприпасы. Об этом сообщается на странице Генпрокуратуры РК в Facebook, передает Zakon.kz.

«Как известно, межведомственной следственной группой Генеральной прокуратуры Республики Казахстан проводится досудебное расследование в отношении М.Токмади, подозреваемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», - говорится в сообщении.

Также при обыске у подозреваемого были изъяты финансовые документы, значительное количество криминального оружия, боеприпасов, подложные документы и другие вещественные доказательства.

«По заявлениям и обращениям граждан дополнительно проводятся расследования, проверяются и другие эпизоды преступной деятельности М.Токмади», - отметили в Генпрокуратуре

Напомним, 12 июня в ходе спецоперации в Алматы был задержан советник гендиректора ТОО «КазСтройСтекло» Муратхан Токмади. Предприниматель подозревается в насильственном захвате доли уставного фонда предприятий ТОО «Семрюжком» и»Казстройстекло» путем угроз и вымогательства.

Позже суд избрал Муратхану Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.