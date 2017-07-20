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В Китае 210 тысяч чиновников наказали за коррупцию в первой половине года

20 июля 2017, 09:33

"Нарушение партийной дисциплины и законодательства" - это формулировка, которая используется обычно для антикоррупционных дел.

Власти Китая за первые шесть месяцев 2017 года наказали 210 тысяч чиновников разных уровней за противоправные действия и нарушение дисциплины, говорится в заявлении центральной комиссии КПК КНР по проверке дисциплины, сообщает РИА Новости.

"В первой половине 2017 года антикоррупционные инстанции всех уровней в общей сложности получили порядка 1,31 миллиона заявлений, было заведено 260 тысяч дел о дисциплинарных нарушениях. Наказания за нарушения дисциплины получили 210 тысяч человек, 176 тысяч из них получили партийной взыскание", - говорится в опубликованном документе.

Отмечается также, что среди наказанных правонарушителей были 38 высокопоставленных чиновников из провинциальных администраций и различных министерств, а также около тысячи управленцев госучреждений.

"Нарушение партийной дисциплины и законодательства" - это формулировка, которая используется обычно для антикоррупционных дел.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. Китай стремится к созданию глобальной сети антикоррупционного сотрудничества и рассматривает вопрос о разработке законодательных актов, касающихся международной правовой помощи в уголовных делах. В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.

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