В Китае 210 тысяч чиновников наказали за коррупцию в первой половине года

"В первой половине 2017 года антикоррупционные инстанции всех уровней в общей сложности получили порядка 1,31 миллиона заявлений, было заведено 260 тысяч дел о дисциплинарных нарушениях. Наказания за нарушения дисциплины получили 210 тысяч человек, 176 тысяч из них получили партийной взыскание", - говорится в опубликованном документе.





Отмечается также, что среди наказанных правонарушителей были 38 высокопоставленных чиновников из провинциальных администраций и различных министерств, а также около тысячи управленцев госучреждений.



