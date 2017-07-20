Казахстанский боксер сразится с непобежденным американцем

10-раундовый поединок пройдет в первом среднем весе и запланирован на 4 августа в Детройте (США).

Определился следующий соперник казахстанского боксера Бахтияра Эюбова (13-0, 11 КО) , сообщает , сообщает Sports.kz





Им станет не знающий поражений 23-летний американец Сонни Фредриксон (17-0, 11 КО). 10-раундовый поединок пройдет в первом среднем весе и запланирован на 4 августа в Детройте (США).





Главным событием вечера станет бой американки Кларессы Шилдс и немки Никки Адлер за титулы чемпионки мира во втором среднем весе по версиям WBC и IBF.



