Обновлен состав Наблюдательного совета Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова
Приказом Министра здравоохранения РК обновлен состав Наблюдательного совета Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова:
Министр здравоохранения Республики Казахстан Биртанов Елжан Амантаевич
Ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Нургожин Талгат Сейтжанович
Президент Академии профилактической медицины Казахстана Шарман Алмаз
Президент ТОО» Группа компаний «Resmi» Мажибаев Кайрат Куанышбаевич
Председатель Совета директоров АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» Абылкасимов Ерасыл
Генеральный директор ТОО «Capital partners» Сарыбеков Владимир Евгеньевич
Президент Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК Локшин Вячеслав Нотанович
Руководитель Управления здравоохранения г. Алматы Ахметов Валихан Исаевич
Бизнес консультант Джангильдин Алиби Чингисович
Председатель Совета диреторов Национального научного центра кардиохирургического центра Омаров Кадыр Токтамысович
Заместитель директора Республиканского клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны Тажиев Есентай Бодесович
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