В Кыргызстане восемь человек погибли в крупном ДТП

"В результате ДТП погибли восемь человек, два человека госпитализированы, на месте работают спасательные службы", - говорится в сообщении.





По данным пресс-службы, авария произошла около 6 часов утра (мск) в районе города Таш-Кумыр. По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN столкнулся с двумя минивэнами.





Автотрасса Бишкек-Ош протяженностью свыше 600 километров является единственным наземным коридором, связывающим северные и южные регионы Киргизии. Трасса проходит по горным серпантинам на высоте свыше трех километров над уровнем моря.