В Кыргызстане восемь человек погибли в крупном ДТП
20 июля 2017, 10:13
По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN столкнулся с двумя минивэнами.
Восемь человек погибли, двое получили ранения в результате крупного ДТП на автомагистрали "Бишкек - Ош" в Кыргызстане, сообщили пресс-службе МЧС республики, сообщает РИА Новости.
"В результате ДТП погибли восемь человек, два человека госпитализированы, на месте работают спасательные службы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, авария произошла около 6 часов утра (мск) в районе города Таш-Кумыр. По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN столкнулся с двумя минивэнами.
Автотрасса Бишкек-Ош протяженностью свыше 600 километров является единственным наземным коридором, связывающим северные и южные регионы Киргизии. Трасса проходит по горным серпантинам на высоте свыше трех километров над уровнем моря.
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