Почти два часа огнеборцы тушили пожар на складах в Туркестане
20 июля 2017, 10:13
В тушении было задействовано более 30 пожарных.
Почти два часа огнеборцы тушили пожар в Туркестане ЮКО, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова.
"20 июля в 07.17 поступило сообщение о том, что в г.Туркестан на территории ТОО «Фараб» произошло возгорание склада готовой продукции ангарного типа. Данное ТОО занимается производством медицинской ваты, ватных палочек, салфеток и т.д. Площадь пожара составляет около 600 кв.м.", - сообщил Иманкулов.
Пожар был локализован в 08.28 и ликвидирован в 09.07 часов. В тушении было задействовано более 30 пожарных Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Южно-Казахстанской области. В рамках взаимодействия привлекли силы и средства ТОО «Водные ресурсы».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869422-d7522583fe2a23f81e21b8bdcc49cf65
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...