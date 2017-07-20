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Почти два часа огнеборцы тушили пожар на складах в Туркестане

20 июля 2017, 10:13

В тушении было задействовано более 30 пожарных.

Почти два часа огнеборцы тушили пожар в Туркестане ЮКО, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова.

"20 июля в 07.17 поступило сообщение о том, что в г.Туркестан на территории ТОО «Фараб» произошло возгорание склада готовой продукции ангарного типа. Данное ТОО занимается производством медицинской ваты, ватных палочек, салфеток и т.д. Площадь пожара составляет около 600 кв.м.", - сообщил Иманкулов.



Пожар был локализован в 08.28 и ликвидирован в 09.07 часов. В тушении было задействовано более 30 пожарных Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Южно-Казахстанской области. В рамках взаимодействия привлекли силы и средства ТОО «Водные ресурсы».

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