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Посылаем молитвы Маккейну: Трамп выразил поддержку сенатору, у которого обнаружили рак

20 июля 2017, 10:28

Поправляйся скорее, — говорится в официальном сообщении президента.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку американскому сенатору Джону Маккейну в связи с обнаружением у последнего рака головного мозга, сообщает Газета.Ru.

«Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Мы с Меланьей (Трамп. — «Газета.Ru») посылаем молитвы сенатору Маккейну, (Его супруге. — Газета.Ru) Синди и всей их семье. Поправляйся скорее», — говорится в официальном сообщении президента.

Ранее сообщалось, что у сенатора США от Республиканской партии Джона Маккейна диагностировали рак головного мозга.

Фото: islamicworld.it

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