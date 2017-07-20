Посылаем молитвы Маккейну: Трамп выразил поддержку сенатору, у которого обнаружили рак
20 июля 2017, 10:28
Поправляйся скорее, — говорится в официальном сообщении президента.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку американскому сенатору Джону Маккейну в связи с обнаружением у последнего рака головного мозга, сообщает Газета.Ru.
«Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Мы с Меланьей (Трамп. — «Газета.Ru») посылаем молитвы сенатору Маккейну, (Его супруге. — Газета.Ru) Синди и всей их семье. Поправляйся скорее», — говорится в официальном сообщении президента.
Ранее сообщалось, что у сенатора США от Республиканской партии Джона Маккейна диагностировали рак головного мозга.
Фото: islamicworld.it
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