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Требования к туристам ужесточили в Таиланде

20 июля 2017, 10:40

Меры являются попыткой «развернуть» иностранцев, которые приезжают в Таиланд за нелегальным заработком.

В солнечном и дружелюбном Таиланде похолодало: в СМИ появились сообщения о том, что перед пересечением границы туристам предлагается доказать, что они имеют 20 000 батов наличными, сообщает Моя планета.
Представители миграционной службы в некоторых пограничных КПП становятся суровее, когда речь заходит о предоставлении иностранцам туристических виз. Дополнительные проверки проходят и в отношении держателей учебных виз.

Не исключено, что эти меры являются попыткой «развернуть» иностранцев, которые приезжают в Таиланд за нелегальным заработком, передает The Independent.

Кроме того, это может помочь остановить «попрошайничество» среди западных туристов, которые просят у местных денег для дальнейших путешествий. «Моя Планета» рассказывала, как это возмущает жителей Азии.

Так, сообщается, что миграционные власти в Паданг-Бесар 14 июля и 12 июля отправляли домой держателей туристических виз, которые не имели при себе 20 000 батов наличными.

Другой случай произошел с владельцем учебной визы в аэропорту Суварнабхуми на прошлой неделе. Его 8000 батов не хватило, чтобы миграционные службы разрешили ему въезд в страну несмотря на то, что иностранец не первый год учится в Таиланде.

В настоящее время министерство иностранных дел Таиланда не озвучивает никакой информации о необходимости иметь при себе вышеозначенную сумму денег, однако советует возвращать авиабилеты либо предоставить доказательство дальнейших планов на путешествие (дополнительные авиабилеты и брони отелей).

Фото: www.tourprom.ru




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