Требования к туристам ужесточили в Таиланде

Представители миграционной службы в некоторых пограничных КПП становятся суровее, когда речь заходит о предоставлении иностранцам туристических виз. Дополнительные проверки проходят и в отношении держателей учебных виз.

Не исключено, что эти меры являются попыткой «развернуть» иностранцев, которые приезжают в Таиланд за нелегальным заработком, передает The Independent.

Кроме того, это может помочь остановить «попрошайничество» среди западных туристов, которые просят у местных денег для дальнейших путешествий. «Моя Планета» рассказывала, как это возмущает жителей Азии.





Так, сообщается, что миграционные власти в Паданг-Бесар 14 июля и 12 июля отправляли домой держателей туристических виз, которые не имели при себе 20 000 батов наличными.





Другой случай произошел с владельцем учебной визы в аэропорту Суварнабхуми на прошлой неделе. Его 8000 батов не хватило, чтобы миграционные службы разрешили ему въезд в страну несмотря на то, что иностранец не первый год учится в Таиланде.





В настоящее время министерство иностранных дел Таиланда не озвучивает никакой информации о необходимости иметь при себе вышеозначенную сумму денег, однако советует возвращать авиабилеты либо предоставить доказательство дальнейших планов на путешествие (дополнительные авиабилеты и брони отелей).





Фото: www.tourprom.ru



