Какие продукты убрать из рациона, чтобы остановить мутацию?

Остановите химию! Выбирайте для своих детей полезную еду, живите вкусно и с наслаждением!

На рынке Алматы появилась новая производственная компания, призывающая нас остановить химию и сделать выбор в пользу натуральных продуктов.





Узнать подробности мы решили непосредственно у производителя и обратились за комментарием к главному технологу фермерского дома «Добровъ», Зарине Конуспаевой:





- Однажды мне предложили наладить производство, которое будет выпускать полностью натуральный продукт, не используя никакие синтетические ингредиенты и заменители. Руководитель компании признался, что всегда хотел выпускать продукцию, которую любой покупатель мог бы без всяких сомнений принести своему ребенку и быть уверенным в ее безопасности.





Как технолог, я сталкивалась с разными производителями. Некоторые из них в первую очередь заботятся о прибыльности в ущерб качеству. Или выпускают качественный продукт по сильно завышенной цене, сразу сильно ограничивая этим свою аудиторию. Мы же, в компании «Добровъ», задались целью создать натуральный продукт и сохранять его в том же виде, не снижая качества ради прибыли.





Кроме того, мы хотели бы поддержать и наших казахстанских скотоводов. Мы не закупаем замороженное мясо из соседних стран, у нас есть местные поставщики с охлажденным свежим мясом. В будущем планируем организовать свое фермерское хозяйство.





Олеся Шишкина, маркетолог фермерского дома «Добровъ»:





Представьте, что вы целый год подряд ели ненатуральные продукты и у вас большие мохнатые уши. Страшно? Конечно! А ведь на самом деле так и происходит. Мы подрываем свое здоровье химией в еде каждый день, а потом бежим искать спасения у врачей.







