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В Алматы из-за реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким улицам

20 июля 2017, 10:47

Проезд будет закрыт с 23 часов 21 июля до 6 часов утра 24 июля.

В Алматы из-за проводимой из-за плановой реконструкции магистральных сетей теплоснабжения, кратковременно ограничат дорожное движение по нескольким участкам улиц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

Так, с 23 часов 21 июля до 6 часов утра 24 июля будет закрыт проезд:

- в западном направлении по проспекту Райымбека от улицы Фурманова до Абылай хана;
- в южном направлении по улице Момышулы от улицы Толе би до Маречека;
- в южном направлении по проспекту Достык от проспекта аль-Фараби до Кажымукана.

«Просим жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка», - говорится в сообщении.



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