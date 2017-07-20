В Алматы из-за реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким улицам

Проезд будет закрыт с 23 часов 21 июля до 6 часов утра 24 июля.

В Алматы из-за проводимой из-за плановой реконструкции магистральных сетей теплоснабжения, кратковременно ограничат дорожное движение по нескольким участкам улиц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".





Так, с 23 часов 21 июля до 6 часов утра 24 июля будет закрыт проезд:





- в западном направлении по проспекту Райымбека от улицы Фурманова до Абылай хана;

- в южном направлении по улице Момышулы от улицы Толе би до Маречека;

- в южном направлении по проспекту Достык от проспекта аль-Фараби до Кажымукана.





«Просим жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка», - говорится в сообщении.







