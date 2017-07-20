Страны ЕАЭС готовы перейти к взаиморасчетам в нацвалютах

Банковские и бизнес-структуры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовы перейти к взаиморасчетам в национальных валютах. Об этом заявляет Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) на основании проведенного исследования, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным ЕЭК, уже сейчас 75,6% платежей за экспорт при взаимной торговле товарами в рамках ЕАЭС осуществляется бизнесом в национальных валютах.

Директор Центра интеграционный исследований ЕАБР Евгений Винокуров рассказал о доле каждой из валют во взаимных расчетах.

«Российский рубль действительно широко используется во взаиморасчетах в ЕАЭС, главным образом, в двусторонних расчетах России с торговыми партнерами. Его доля, по данным Банка России, в общем объеме направленных и полученных двусторонних платежей в среднем составила: с Республикой Беларусь - 81.1 %, с Республикой Казахстан - 53.9 %, с Кыргызской Республикой - 44.6 %, с Республикой Таджикистан - 35.1 %. Второй по значимости валютой в расчетах государств-участников ЕАБР был доллар США, на который в 2015 году приходилось 24.9 % объема направленных и полученных платежей государств-участников ЕАБР. При этом на протяжении последних лет отмечается сокращение его доли в структуре платежей относительно 2010 года на 10.1 процентных пункта», — сказал эксперт.

Однако рубль значительно менее широко используется во взаиморасчетах в парах стран без России, тут в основном используется доллар.

Например, доля рубля между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан составляет 26.6% от общего объема двусторонних направленных и полученных платежей, между Казахстаном и Кыргызстаном - 1.3%, между Казахстаном и Беларусью - 16.7%.