Около тысячи сходов с населением провели участковые инспекторы Алматы

Жителями высказано 3 тысячи 503 предложений и замечаний, по 697 из них возбуждено административное производство.

Особая роль в вопросах взаимодействия с населением отводится созданной по поручению Главы государства местной полицейской службе, которая является подотчетной местным исполнительным органам и местному сообществу , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на МПС Алматы.





Деятельность местной полиции осуществляется с учетом наиболее актуальных проблемных вопросов местного значения. Оценку результатам их работы дают депутаты маслихатов, акимы и население. Одной из форм такой оценки являются «отчеты» руководителей МПС перед акимами и депутатами маслихата – 2 раза в год, и населением – 1 раз.





« В качестве альтернативы привлечения граждан, а также укрепления взаимодействия с общественностью, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью мы активно практикуем проведение сходов и отчетных встреч перед населением. Всего с начала года проведено 982 сходов с населением, в которых приняли участие около 69 тысяч граждан. Жителями высказано 3 тысячи 503 предложений и замечаний, по 697 из них возбуждено административное производство. Кроме того, приоретитным критерием оценки деятельности участковых инспекторов полиции является своевременное и качественное рассмотрение заявлений, жалоб и иных обращений граждан и соблюдение законности при принятии процессуального решения. В отчетном периоде участковыми инспекторами полиции рассмотрено 42 тысячи 802 жалоб и заявлений граждан, в частности, по обеспечению общественного порядка, улучшению работы участковых инспекторов полиции, профилактике подростковой преступности, по линии дорожной безопасности, криминальной и миграционной полиции, улучшению состояния дворов, вопросам работы КСК, освещению дворов и др. В пределах компетенции приняты необходимые меры реализации, в том числе возбуждено более 200 административных производств. По 113 предложениям, не затрагивающим деятельность МПС, информации по ним, согласно компетентности, направлены в другие государственные органы», - отчитался начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.





Спикер отметил, что на сходах проводится широкая разъяснительная работа среди населения и представителей КСК по имущественной безопасности, в частности по установлению камер видеонаблюдения в подъездах и дворах многоквартирных домов.