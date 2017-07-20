Худшей страной для пенсионеров назвали Россию
20 июля 2017, 10:57
Как оказалось пенсионерам хорошо живется в Норвегии, Швеции и Швейцарии.
Банк Natixis, один из крупнейших во Франции, обнародовал результаты своего ежегодного исследования уровня комфорта при выходе граждан на пенсию в разных странах. Для России они оказались весьма неутешительными: ей было выделено 40 место из 43 возможных. Хотя по сравнению с прошлым годом ситуация не ухудшилась – в Глобальном пенсионном индексе – 2016 Российская Федерация занимала ту же строчку, сообщает Вести.ru.
Natixis составляет аналогичные рейтинги пятый год подряд, основываясь на данных Всемирного банка и официальной статистике разных государств. При расстановке стран по местам учитываются четыре основных критерия – размер пенсионных выплат, материальное благополучие граждан, уровень развития здравоохранения и качество жизни.
В текущем году три низших позиции занимают Бразилия, Греция и Индия. На 39 строке в списке – Турция. Эти страны вместе с Российской Федерацией составляют последнюю пятерку рейтинга.
По уровню комфорта для пенсионеров традиционно лидируют скандинавские страны: на 1 месте – Норвегия, на 4 – Швеция. 2 место – у Швейцарии, тройку лидеров замыкает Исландия, а пятерку – Новая Зеландия (это единственная неевропейская страна среди лучших в рейтинге).
Лидирующие экономики Европейского союза – Франция и Германия заняли 19 и 7 места соответственно. По уровню комфорта, обеспечиваемого пенсионерам, Соединенные Штаты Америки находятся на 17 месте, сообщает газета "Известия".
Фото: ИноСМИ
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