Худшей страной для пенсионеров назвали Россию

Как оказалось пенсионерам хорошо живется в Норвегии, Швеции и Швейцарии.

Для России они оказались весьма неутешительными: ей было выделено 40 место из 43 возможных. Хотя по сравнению с прошлым годом ситуация не ухудшилась – в Глобальном пенсионном индексе – 2016 Российская Федерация занимала ту же строчку, сообщает Банк Natixis, один из крупнейших во Франции, обнародовал результаты своего ежегодного исследования уровня комфорта при выходе граждан на пенсию в разных странах.Хотя по сравнению с прошлым годом ситуация не ухудшилась – в Глобальном пенсионном индексе – 2016 Российская Федерация занимала ту же строчку, сообщает Вести.ru





Natixis составляет аналогичные рейтинги пятый год подряд, основываясь на данных Всемирного банка и официальной статистике разных государств. При расстановке стран по местам учитываются четыре основных критерия – размер пенсионных выплат, материальное благополучие граждан, уровень развития здравоохранения и качество жизни.





В текущем году три низших позиции занимают Бразилия, Греция и Индия. На 39 строке в списке – Турция. Эти страны вместе с Российской Федерацией составляют последнюю пятерку рейтинга.





По уровню комфорта для пенсионеров традиционно лидируют скандинавские страны: на 1 месте – Норвегия, на 4 – Швеция. 2 место – у Швейцарии, тройку лидеров замыкает Исландия, а пятерку – Новая Зеландия (это единственная неевропейская страна среди лучших в рейтинге).





Лидирующие экономики Европейского союза – Франция и Германия заняли 19 и 7 места соответственно. По уровню комфорта, обеспечиваемого пенсионерам, Соединенные Штаты Америки находятся на 17 месте, сообщает газета "Известия".



