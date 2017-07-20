Аким Алматинской области рассказал молодежи о модернизации общественного сознания

Аким Алматинской области Амандык Баталов встретился с лидерами молодежи региона , передает пресс-служба акима региона.





На мероприятие, прошедшее в туристическом комплексе «Лесная сказка» Талгарского района, были приглашены лидеры молодежи области, среди которых были представители рабочей молодежи, молодые ученые, депутаты, бизнесмены, спортсмены, выпускники программы «Болашак», специалисты аграрной сферы, представители Ассамблеи народа Казахстана области, сферы здравоохранения, образования, многодетные и молодые семьи, победители конкурса «Жас отау», конкурса научных проектов «VIP», руководители республиканских молодежных организаций, представители культуры.





Неформальная встреча на открытом воздухе в одном из живописных мест области изначально способствовала разговору «по душам». Аким области начал разговор с основных направлений развития региона, о реализации государственных и местных программ. При этом, особый акцент Амандык Баталов сделал на модернизации общественного сознания.





«Многие молодые люди после окончания школы стремятся поступить в вузы и получить диплом юристов и экономистов. На рынке труда уже несколько лет ощущается насыщенность этих специалистов. Мы же, в свою очередь, стараемся объяснить это нашей молодежи и призываем осваивать другие специальности – врачей, педагогов, ветеринаров, профессии аграрного сектора. Именно на эти специальности ставится основной упор при выделении грантов акимата Алматинской области. Ведь из года в год растет население страны и в том числе области. В этом году население области достигло двухмиллионного показателя, 18 миллионный житель Казахстана также родился в нашей области», - отметил Амандык Баталов.





При этом глава региона привел в пример молодежь Саркандского района, которая в прошлом году на 4,5 гектарах земли собрали хороший урожай сахарной свеклы и вырученные средства направили на развитие массового спорта в селе.





Особое внимание аким области уделил распространению основных направлений реализации модернизации общественного сознания и роли молодежи в этом деле. Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев, неустанно заботясь о молодом поколении, постоянно подчеркивает, что оно – наше будущее. Это большая гордость и, вместе с тем, большая ответственность, требующая от молодых людей активной жизненной позиции, постоянного саморазвития и здорового любопытства ко всему, что происходит вокруг.





Также во время встречи были подведены итоги конкурса научных проектов «VIP» среди молодежи. Цель конкурса - привлечение молодежи в разработку инновационных проектов, стимулирование молодых ученых, оказание поддержки в реализации социально значимых проектов. Конкурс реализуется в течении пяти последних лет. В этом году на конкурс было подано более 30 заявок.





В результате отбора комиссии, разработавший биологический корм по голландской технологии Магжан Искаков получил грант на сумму в 2 млн. 300 тысяч тенге, Жигер Берликожа за проект по созданию сооружения для развития корневой системы молодых деревьев получил 800 тысяч тенге и Шынгыс Нургожаев с проектом по разработке энергосберегающей электрической печи получил 700 тысяч тенге. Среди награжденных, есть и проекты по производству кумыса и очистке сточных вод с использованием новых технологий.





После церемонии награждения, Амандык Баталов присел рядом молодежью и под гитару спел песню Булата Окуджавы «А иначе зачем на земле этой вечной живу». Затем аким области подчеркнул, что всегда оказывает поддержку активной молодежи и создает условия для привлечения маргинальной молодежи в общественную среду.





Глава региона предложил ежегодно в традиционной форме проводить такие встречи и организацию следующей встречи запланировал в ущелье Кора у водопада Бурханбулак.