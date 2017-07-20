В Астане состоится вторая ярмарка незавершенных объектов строительства

26 июля в 15:00 часов акиматом Астаны совместно с городской прокуратурой проводится вторая ярмарка незавершенных объектов строительства, ориентированная на инвесторов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города Астаны.





Цель мероприятия – достройка незавершенных строительством проблемных объектов жилья в столице.





В число презентуемых на ярмарке объектов входят тринадцать незавершенных проблемных жилых комплексов. А именно ЖК «Пана», ЖК «Хан Тенгри», ЖК «Гранитный 1» и ЖК «Гранитный 2», ЖК «Хазрет», ЖК «Коктал-2», ЖК «Зере-1», ЖК «Араби 2», ЖК «Аниса 2» и «Аниса 3», ЖК «Умит береке», ЖК «Территория комфорта-1», ЖК «Жайлау сити» и ЖК «Табыскурылтай».





В мероприятии ожидается участие представителей Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», Комитета по инвестициям МИР РК, бизнес-сообщества страны, в том числе и строительных организаций. В официальной части будет задействован специализированный ведущий.





К участию на ярмарке приглашаются потенциальные инвесторы, готовые вложиться в строительные объекты с перспективой развития. Для потенциальных покупателей подготовлены материалы для ознакомления с объектами, по которым имеются паспорта с отображением необходимой информации.





Напомним, что первая ярмарка состоялась в Астане в апреле нынешнего года с участием 43 компаний. В их числе – Хайвил Казахстан, Айбын құрылыс, строительная корпорация «Кулагер», концерн «Найза-Қурылыс» и другие. По результатам проведенного мероприятия достигнуты соглашения по четырем незавершенным объектам («Скай сити», «Байтау», «Алга самал» и «Араби-2») заключены предварительные договоры о завершении строительства.





Ярмарка состоится в кинозале гостиничного комплекса «Думан», по адресу Коргальджинское шоссе, дом 2А. По всем интересующим вопросам обращаться по контактным телефонам: 55-64-71, 55-64-73, 70-27-66, 71-24-36.







