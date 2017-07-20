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Утверждены размеры тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями

Аннотация к документу: Приказ и.о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 17-1/158 «Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями» (не введен в действие)

В частности, утверждены:

1) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Алматинский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 1 к приказу;

2) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 2 к приказу;

3) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Западно-Алтайский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 3 к приказу;

4) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Коргалжинский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 4 к приказу;

5) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Маркакольский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 5 к приказу;

6) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Наурзумский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 6 к приказу;

7) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Устюртский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 7 к приказу;

8) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 8 к приказу;

9) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Каркаралинский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 9 к приказу;

10) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 10 к приказу;

11) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 11 к приказу;

12) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 12 к приказу;

13) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Катон-Карагайский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 13 к приказу;

14) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Чарынский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 14 к приказу;

15) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 15 к приказу;

16) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 16 к приказу;

17) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 17 к приказу;

18) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Буйратау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 18 к приказу;

19) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 19 к приказу;

20) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Иргиз-Тургайский государственный природный резерват» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 20 к приказу;

21) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный природный резерват «Акжайык» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 21 к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

20 июля 2017, 11:07
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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