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Утверждены размеры тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями
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Аннотация к документу: Приказ и.о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 17-1/158 «Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями» (не введен в действие)
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В частности, утверждены:
1) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Алматинский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 1 к приказу;
2) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 2 к приказу;
3) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Западно-Алтайский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 3 к приказу;
4) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Коргалжинский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 4 к приказу;
5) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Маркакольский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 5 к приказу;
6) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Наурзумский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 6 к приказу;
7) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Устюртский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 7 к приказу;
8) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 8 к приказу;
9) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Каркаралинский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 9 к приказу;
10) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 10 к приказу;
11) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 11 к приказу;
12) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 12 к приказу;
13) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Катон-Карагайский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 13 к приказу;
14) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Чарынский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 14 к приказу;
15) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 15 к приказу;
16) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 16 к приказу;
17) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 17 к приказу;
18) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Буйратау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 18 к приказу;
19) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 19 к приказу;
20) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Иргиз-Тургайский государственный природный резерват» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 20 к приказу;
21) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный природный резерват «Акжайык» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 21 к приказу.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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