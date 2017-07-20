В частности, утверждены: 1) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Алматинский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 1 к приказу; 2) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 2 к приказу; 3) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Западно-Алтайский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 3 к приказу; 4) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Коргалжинский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 4 к приказу; 5) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Маркакольский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 5 к приказу; 6) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Наурзумский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 6 к приказу; 7) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Устюртский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 7 к приказу; 8) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 8 к приказу; 9) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Каркаралинский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 9 к приказу; 10) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 10 к приказу; 11) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 11 к приказу; 12) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 12 к приказу; 13) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Катон-Карагайский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 13 к приказу; 14) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Чарынский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 14 к приказу; 15) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 15 к приказу; 16) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 16 к приказу; 17) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 17 к приказу; 18) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Буйратау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 18 к приказу; 19) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 19 к приказу; 20) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Иргиз-Тургайский государственный природный резерват» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 20 к приказу; 21) размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный природный резерват «Акжайык» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, согласно приложению 21 к приказу. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.