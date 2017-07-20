Казахстанцы смогут присваивать имя ребенку посредством СМС

Присвоить имя ребенку через смс-сообщение, автоматически получить пособие и встать в очередь в детский сад. Все это – реальность для казахстанцев в самом ближайшем будущем. Об этом заявил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов

«Правительство для граждан» создано год назад по поручению главы государства Нурсултана Назарбаева в рамках реализации сотого шага Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ».





Как вы сказали, через «Правительство для граждан» мы можем получить более 500 услуг. Таким образом, какой объем услуг госкорпорация оказывает в год и какой штат сотрудников этим занимается?





— В 2016 году госкорпорация оказала порядка 37 млн госуслуг. Кроме того, многие получают услуги в ЦОНах в секторах ConnectionPoint, где наших посетителей также консультируют наши специалисты. В прошлом году таких консультаций было оказано около 8,5 млн.





Я уже говорил о мобильных ЦОНах, которые выезжают в отдаленные населенные пункты, чтобы оказать услуги их жителям. В прошлом году через мобильные ЦОНы мы оказали около полумиллиона услуг.





Не прекращается работа и по оказанию государственных услуг лицам с ограниченными возможностями. Получить государственные услуги на дому могут люди, имеющие инвалидность 1 и 2 группы. При таких выездах сотрудники ЦОН осуществляют прием и выдачу документов, а также выдачу электронно-цифровой подписи. При необходимости они проводят консультации по всем государственным услугам, оказываемым ЦОН. За 2016 год наши специалисты совершили порядка 40 тысяч выездов для оказания услуг и консультации людям с ограниченными возможностями. Для беспрепятственного предоставления услуг лицам с нарушениями слуха и речи в каждом отделе ЦОН есть специалист, владеющий навыками сурдоперевода, установлена система онлайн-сурдоперевода.





Как видите, объем работы колоссальный. Не надо забывать также и то, что в структуру «Правительства для граждан», помимо фронт-офисов, где наши специалисты в основном занимаются приемом и выдачей документов, входят также и бэк-офисы, которые занимаются обработкой документов. Поэтому, думаю, вас не удивит, что всего в госкорпорации работает почти 22 тысячи человек.





Какие-то новые направления деятельности госкорпорации мы можем ожидать, над чем сейчас работаете?





— Своей основной задачей мы видим максимальное упрощение процессов получения государственных услуг для наших граждан. Мы стремимся максимально упростить процедуры и время получения госуслуг. К примеру, с 1 июля запущен проект по сокращению времени получения услуг по линии РАГС – это свидетельства о рождении и смерти – до трех часов. И таких проектов одновременно проводится в госкорпорации несколько. Те, что оказываются наиболее успешными, сначала распространяются на всю территорию страны, а потом мы вносим предложения госорганам по внесению изменений в стандарты оказания услуг.





Все, что возможно, стараемся перевести в электронный формат, не требовать от граждан справки и документы, которые можно получить из информационных систем. По возможности – избегать привязки к месту регистрации, внедряя так называемый принцип экстерриториальности. Сейчас мы запустили два пилотных проекта по водительским удостоверениям, в обоих случаях – исключая необходимость ездить за ними в Спец-ЦОНы, которые традиционно находятся за городом, а получать документы в определенных городских ЦОНах.





В этом году внедрена возможность оповещения услугополучателя о готовности документов. Мы даже, по желанию клиентов, можем доставлять конечные документы на дом или в постаматы, где их можно забрать круглосуточно, в удобное время.





Значит ли это, что в ближайшем будущем исчезнут очереди в ЦОНах?





— Во всяком случае, мы работаем над увеличением числа композитных услуг, которые сейчас активно внедряем, чтобы не заставлять наших посетителей по многу раз возвращаться в ЦОНы для получения конечных документов, а обслуживать их по принципу «одного заявления». Планируем ввести персональный подход к каждому, по принципу «проактивного правительства». Это, например рассылка автоматических оповещений автовладельцев о необходимости погашения штрафов или напоминаний о необходимости продления временной регистрации. Или, если у кого-то есть задолженность по налогам или штрафам, они через наши системы смогут оплатить все прямо в аэропорту и спокойно себе лететь, куда хотят. Мы уже запустили пилотный проект по оказанию услуг, связанных с рождением ребенка, прямо в роддомах. Это и свидетельство о рождении, и пособия, и сразу же, в роддоме, можно даже встать в очередь в детский сад. В дальнейшем мы хотим отработать процессы таким образом, чтобы самим запрашивать через СМС, какое имя родители хотят дать малышу, автоматически присваивать ребенку ИИН, в то время как родителям, опять же автоматически начислят пособие, поставят в очередь в детсад, причем – по выбору родителей.





А насколько возможно в перспективе перевести все услуги госкорпорациив онлайн-режим?





— Как я уже говорил, мы постоянно проводим анализ реестра государственных услуг. Если получение услуги можно автоматизировать, мы вносим соответствующие предложения в уполномоченный госорган. Вы, наверное, знаете, что электронными услугами в Казахстане занимается АО «Национальные информационные технологии», с которыми мы вплотную работаем над переведением услуг, пользующихся наибольшим спросом, в электронный формат. На сегодняшний день из 542 услуг оказываемых госкорпорацией, 436 можно получить онлайн.





В наш век человек становится все более мобильным и, чтобы идти в ногу со временем, мы развиваем идею «digital» ЦОНов. Цифровые ЦОНы – это максимальное получение государственных услуг в электронном формате. Думаю, в будущем мы придем к оказанию услуг только в электронном виде по ИИН, без предоставления лишних документов. Как видите, планов много, и все они направлены на упрощение получения госуслуг для каждого.