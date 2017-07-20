Строительство жилья подорожало в Северном Казахстане

Итоги социально-экономического развития за первое полугодие подвели в Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент статистики. С начала года в область привлекли 66 млрд инвестиций. Промышленные предприятия произвели продукции на 103,3 млрд. тенге. Основную долю занимает обрабатывающая промышленность. В этом году увеличилось производство сыра и творога, мяса, макарон и муки тонкого помола. «Объемы производства машиностроения выросли в 2,4 раза, легкой промышленности - в 1,9 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - в 1,6 раза. Выпуск изделий из бетона для строительных целей и кухонной мебели увеличился в 1,6 раза каждый», - проинформировали в департаменте. По данным североказахстанских статистиков, более чем на 40%, по сравнению с прошлым годом, увеличился ввод жилья. За полгода сдали свыше 54 тысяч «квадратов». При этом возросла средняя стоимость строительства 1 кв. метра - 80,9 тыс. тенге. В январе-июне 2016 прошлого года она равнялась 54,1 тыс. тенге. В первом полугодии завершено строительство 223 новых зданий, из них 206 жилого и 17 нежилого назначения. В июне сданы в эксплуатацию предприятия по производству продуктов мукомольно-крупяной промышленности, торговые павильоны, торгово развлекательный центр, офисы, станция по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, салоны красоты и парикмахерские, мини-маркеты.

Олеся Жуковень