Не поделили дорогу: в Караганде на видео сняли драку водителей автобусов
Два автобуса приехали на остановку "Боулинг" одновременно, устроив до этого гонку на дороге.
Остановка" Боулинг ". Два 29 маршрута приехали одновременно. Дрались до крови. Больше удивило, что кондуктора не разнимали ,а участвовали во всем этом!!! Начали разнимать только после криков "Вызовим полицию"!! Я просто в шоке!!! Сама с Костаная. У нас такого нет,ездят большие автобусы без кондуктора, оплачиваем при выходе водителю,все проходит спойно и мирно.Ситуации подобного рода вижу впервые,именно здесь в Караганде,как водители автобусов устраивают на дорогах "Формулу 1". ┏━━━━━━━━━━????━━━━━━━━━━┓ ????Не терпи, расскажи @shock_krg???? ┗━━━━━━━━━━????━━━━━━━━━━┛ ????Отправляй видео, фото, сообщения в директ. ___________________________________________________ ????Видео и текст от подписчика. ????Орфография и пунктуация автора сохранены. ___________________________________________________ #karaganda #Kazakhstan #krg #shock_krg #балхаш #жезказган #шахтинск #крг #Казахстан #Караганда #kargu #kgmu #каргу #кгму #вкараганде #этокараганда #vkaragande #Сарань #Пришахтинск #Майкудук #Сортировка #Темиртау #Актас
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