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Не поделили дорогу: в Караганде на видео сняли драку водителей автобусов

20 июля 2017, 11:17

Два автобуса приехали на остановку "Боулинг" одновременно, устроив до этого гонку на дороге.

В Караганде очевидцы сняли на видео драку водителей автобусов 29 маршрута. Ролик появился в Instagram на страничке shock_krg, передает Zakon.kz.

По данным автора ролика, два автобуса 29 маршрута приехали на остановку "Боулинг" одновременно, устроив до этого гонку на дороге.

"Дрались до крови. Больше удивило, что кондукторы не разнимали, а участвовали во всем этом! Начали разнимать только после криков "Вызовем полицию"! Я просто в шоке! Сама с Костаная. У нас такого нет, ездят большие автобусы без кондуктора, оплачиваем при выходе водителю, все проходит спокойно и мирно. Ситуацию подобного рода вижу впервые, именно здесь, в Караганде, как водители автобусов устраивают на дорогах "Формулу 1", - говорится в описании к видео.

Остановка" Боулинг ". Два 29 маршрута приехали одновременно. Дрались до крови. Больше удивило, что кондуктора не разнимали ,а участвовали во всем этом!!! Начали разнимать только после криков "Вызовим полицию"!! Я просто в шоке!!! Сама с Костаная. У нас такого нет,ездят большие автобусы без кондуктора, оплачиваем при выходе водителю,все проходит спойно и мирно.Ситуации подобного рода вижу впервые,именно здесь в Караганде,как водители автобусов устраивают на дорогах "Формулу 1". ┏━━━━━━━━━━????━━━━━━━━━━┓ ????Не терпи, расскажи @shock_krg???? ┗━━━━━━━━━━????━━━━━━━━━━┛ ????Отправляй видео, фото, сообщения в директ. ___________________________________________________ ????Видео и текст от подписчика. ????Орфография и пунктуация автора сохранены. ___________________________________________________ #karaganda #Kazakhstan #krg #shock_krg #балхаш #жезказган #шахтинск #крг #Казахстан #Караганда #kargu #kgmu #каргу #кгму #вкараганде #этокараганда #vkaragande #Сарань #Пришахтинск #Майкудук #Сортировка #Темиртау #Актас

Публикация от Караганда (@shock_krg) Июл 19 2017 в 8:57 PDT


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