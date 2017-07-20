Не поделили дорогу: в Караганде на видео сняли драку водителей автобусов

В Караганде очевидцы сняли на видео драку водителей автобусов 29 маршрута. Ролик появился в Instagram на страничке shock_krg , передает Zakon.kz





По данным автора ролика, два автобуса 29 маршрута приехали на остановку "Боулинг" одновременно, устроив до этого гонку на дороге.





"Дрались до крови. Больше удивило, что кондукторы не разнимали, а участвовали во всем этом! Начали разнимать только после криков "Вызовем полицию"! Я просто в шоке! Сама с Костаная. У нас такого нет, ездят большие автобусы без кондуктора, оплачиваем при выходе водителю, все проходит спокойно и мирно. Ситуацию подобного рода вижу впервые, именно здесь, в Караганде, как водители автобусов устраивают на дорогах "Формулу 1", - говорится в описании к видео.



