В Казахстане ограничили движение тяжеловесного автотранспорта на трассах

Комитет транспорта МИР РК совместно с органами административной полиции, местными исполнительными органами ведут работу по обеспечению контроля за проездом тяжеловесных автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

В частности, ограничения действуют для Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской Южно-Казахстанской и Мангистауской областей с 1 июня по 31 августа с 10 до 22 часов при температуре воздуха выше 25 градусов. Для Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей - с 1 июня по 15 августа с 11 до 21 часов при температуре воздуха выше 25 градусов.

Как поясняется, из-за повышения температуры воздуха в летний период, а также воздействия прямых солнечных лучей, дорожное полотно теряет свойства вязкости, что приводит к износу автомобильных дорог.

Временные ограничения движения автотранспортных средств по допустимым осевым нагрузкам вводятся, чтобы обеспечить сохранность автомобильных дорог. Такие меры применяются ежегодно.