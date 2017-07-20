С помощью спиннера записали музыкальный хит
20 июля 2017, 11:18
Звуки спиннера соединили с синтезатором и вокалом.
Канадский блогер Sickick записал и исполнил поп-композицию с помощью спиннера. Ролик был опубликован на YouTube-канале Sickick, передает Lenta.ru.
На видео, которое набрало более 110 тысяч просмотров, скрывающий лицо под маской Sickick соединяет спиннер с внутренностями музыкальной открытки, раскручивает игрушку и записывает звуки, которые она издает. К получившемуся мотиву он добавляет синтезатор, а затем начинает петь.
«Один из самых креативных артистов современного поколения», — отметили подписчики блогера в комментариях
Спиннер (fidget hand spinner) — предназначенная для снятия стресса игрушка, изобретенная американкой Кетрин Хеттингер (Catherine Hettinger) в 1993 году. В последнее время гаджет приобрел небывалую популярность. По словам Хеттингер, спиннер может быть полезен для людей с проблемами фокусировки внимания и страдающих от стресса.
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