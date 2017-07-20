Кто поздравил Назарбаева с днем рождения

Президент Казахстана внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и выражает благодарность всем авторам за поздравления и теплые слова пожеланий.

По случаю празднования Дня столицы и дня рождения Президента Казахстана на имя Нурсултана Назарбаева поступила обширная корреспонденция от глав иностранных государств и правительств, депутатов представительных органов, руководителей зарубежных и казахстанских государственных, общественных и деловых организаций, представителей духовенства и интеллигенции, глав дипломатических миссий, а также трудовых коллективов и отдельных граждан , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.





В поздравительных телеграммах глав иностранных государств и правительств особо подчеркивается роль Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении и динамичном развитии независимого Казахстана, формировании авторитета страны на международной арене и его вклад в строительство молодой столицы Астаны.





В адрес главы государства поступили поздравительные послания Президента Российской Федерации В. Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, президентов: США Д. Трампа, Турецкой Республики Р. Эрдогана, Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева, Кыргызской Республики А. Атамбаева, Республики Таджикистан Э. Рахмона, Туркменистана Г. Бердымухамедова, Республики Беларусь А. Лукашенко, Азербайджанской Республики И. Алиева, Республики Армении С. Саргсяна, Украины П. Порошенко, Республики Сербии А. Вучича, Республики Хорватии К. Грабар-Китарович, Итальянской Республики С. Маттарелла, Латвийской Республики Р. Вейониса, председателя Правительства Российской Федерации Д. Медведева и Премьер-министра Венгерской Республики В. Орбана.





Высокая оценка вклада Нурсултана Назарбаева в сохранение мира и стабильности, а также в создание благоприятных условий для налаживания и развития сотрудничества на межгосударственном уровне дана в письмах и телеграммах руководителей и представителей международных и зарубежных организаций, дипломатических миссий. В их числе поздравительные послания от генерального секретаря ОДКБ Ю. Хачатурова, председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ С. Лебедева, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисяна, президента Делового совета Евразийского экономического союза В. Христенко, председателя Экономического суда СНГ Л. Каменковой, представителя Парламента РК в Межпарламентской ассамблее СНГ и Парламентской ассамблее ОДКБ Х. Бакенова, посла Республики Индонезии в Казахстане, председателя Комитета АСЕАН в Астане Р. Прамоно, председателя делегации по связям со странами Центральной Азии и Монголии Европейского парламента И. Григуле, посла США в Казахстане Д. Крола, заместителя председателя и главного секретаря Болгарской индустриальной ассоциации М. Поповой, председателя Межгосударственного авиационного комитета Т. Анодиной.





«Сегодня в дни работы выставки «Астана ЭКСПО-2017» всему миру предъявлена высота развития республики, которую, бесспорно, определил Великий сын Казахстана, обладающий высокой духовностью и благородной силой ума, Нурсултан Абишевич Назарбаев – многоуважаемый в Украине», – подчеркнул в своем поздравительном послании главный редактор, директор Всеукраинской «Украинской летописи» Н. Новицкий.





Особые заслуги главы государства в укреплении сотрудничества и усилении межгосударственной кооперации в регионе отмечаются в многочисленных письмах и телеграммах государственных и общественных деятелей, а также представителей коммерческих структур и граждан Российской Федерации. Свои теплые поздравления направили главы: Республики Татарстан Р. Минниханов, Республики Башкортостан Р. Хамитов, Республики Дагестан Р. Абдулатипов, Республики Ингушетии Ю. Евкуров, губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко, вр. и. о. губернатора Саратовской области В. Радаев, губернатор Астраханской области А. Жилкин, губернатор Курской области А. Михайлов, руководитель фракции ЛДПР Государственной Думы Федерального Собрания РФ В. Жириновский, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Н. Рыжков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ В. Ресин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экс-президент Ингушетии Р. Аушев, ректор Московского государственного института международных отношений А. Торкунов, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов В. Щербаков, председатель Совета благотворительного фонда «Урал» М. Рахимов, член Российской академии наук, главный геронтолог Санкт-Петербурга В. Хавинсон, заслуженная артистка РФ А. Цой, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» Е. Велихов, учредитель «Фонда Валерия Гергиева» В. Гергиев, а также Т. Мансуров, М. Вайншток из Москвы, Т. Дугина из с. Елизово Камчатского края, М. Артюкевич из Южно-Сахалинска.





Высокий авторитет главы государства в международной политике и его роль в глобальных экономических процессах отметили в своих поздравительных посланиях председатель правления Евразийского банка развития Д. Панкин, вице-президент ПАО «Транснефть» В. Рушайло, президент – председатель правления банка «ВТБ» А. Костин, предприниматель А. Усманов, руководители ООО «Access Industries» Л. Блаватник и С. Карпухович, председатель правления ОАО «Роснано» А. Чубайс, председатель правления ПАО «Газпром» А. Миллер, президент ПАО «Автоваз» Н. Мор, председатель совета директоров ПАО «НК «Русснефть» М. Гуцериев, председатель правления ПАО «Сбербанк» Г. Греф, председатель правления ПАО «Газпром нефть» А. Дюков, президент ОАО «РЖД» О. Белозеров, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» С. Когогин, председатель правления «БПС-Сбербанк» С. Инюшин, председатель правления «Интер РАО ЕЭС» Б. Ковальчук, директор «ИТАР-ТАСС» С. Михайлов, председатель МТРК «МИР» Р. Батыршин, президент ЧФ «Благотворительный фонд помощи преданным» А. Краснянский, а также генеральный исполнительный директор компании «Эни» К. Дескальци.





Впечатляющие достижения Казахстана в деле строительства молодого независимого государства, укрепления межэтнического согласия и политической стабильности, достижения высоких темпов экономического роста, вхождения за исторически короткий период в число наиболее динамично развивающихся государств мира отмечаются в многочисленных посланиях граждан нашей страны. Авторы писем, представляющие все социальные слои населения, единодушно выражают поддержку осуществляемым экономическим и политическим инициативам Президента Казахстана и особо подчеркивают огромный успех Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Телеграммы с теплыми пожеланиями Лидеру страны направили Халық Қаһарманы М. Алтынбаев, Ж. Ергалиев, А. Еленов, М. Утеубаев, Г. Шишов, Т. Кайралапова, М. Сматова, Л. Цедилина, Ж. Абуова, Л. Завгороднева, В. Яморжина, Е. Ахмеди, Г. Назарова, Н. Келисулы, председатель Координационного совета русских, казачьих и славянских организаций Казахстана Ю. Захаров из Астаны, Қазақстанның еңбек ері А. Миразова, народные артисты РК Е. Хасангалиев, М. Ахмадиев, Б. Аюханов, заслуженные деятели Казахстана С. Досанов, Б. Хасангалиев, ветеран Великой Отечественной войны С. Джиенбаев, А. Агибаев, Е. Тегисбаев, С. Люлина, Т. Конаева, Г. Жетаева, К. Даркембаева, Г. Назарова, семья Колдеевых из Алматы, Б. Ормантаев, семьи Мирамкуловых и Сафоновых из Акмолинской области, М. Мангазиев, С. Лукпанов, Ж. Омаров из Актюбинской области, М. Жакашева, Е. Жунусбеков, Д. Шафхатов, Г. Туканова, А. Усенов, В. Алексеева, К. Рысбаев, А. Сыздыков, А. Нуркасимова, Л. Гаркуша и семья Буковых из Алматинской области, Б. Мусагалиев, С. Накпаев из Атырауской области, О. Кодашев, М. Жакашбаев, Ж. Масалимов, С. Ахметшарипулы, Ш. Кенжина, Е. Оразалин из Восточно-Казахстанской области, Б. Апсаматов, А. Дуйсенбекова из Жамбылской области, архиепископ Уральской и Актюбинской епархии Антоний, Т. Кубашев, Б. Маниров из Западно-Казахстанской области, Р. Курепанова, Б. Сериков, Ж. Саденов из Карагандинской области, К. Жилин, М. Бертаев, Д. Махмутов из Костанайской области, О. Бримжанов, Б. Жумагалиев из Кызылординской области, Р. Переев, С. Алиев, М. Куркабаев из Мангистауской области, Д. Акатаев, С. Баскарин из Павлодарской области, С. Володин, У. Мукатаева из Северо-Казахстанской области, А. Асан, В. Андрюков, С. Абдуллаева, К. Юсупов, С. Ташимбетов, Г. Турсынбаев, А. Шайманов, семья Жолдасовых из Южно-Казахстанской области и другие. С содержанием многих писем и телеграмм перекликается поздравление семьи Рогалевых из Астаны, в котором они пишут: «Сегодня весь мир знает и уважает суверенный Казахстан как миролюбивое и динамично развивающееся государство. Проводимые Вами реформы уверенно ведут нашу страну и наш народ к процветанию. Миротворческие миссии, глобальная выставка «Астана ЭКСПО-2017», постоянный ввод в строй все новых и новых предприятий, согласие и дружба в стране создали мощную платформу и стали залогом дальнейшего развития независимого Казахстана».





Глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в своем поздравительном письме Главе государства также отметил, что «новейшая история нашей страны, с момента обретения суверенитета и до сегодняшнего времени, неразрывно связана с именем ее Первого Президента. Упрочение Казахстана на международной политической арене, утверждение демократических основ общественной жизни, формирование и совершенствование законодательной базы, развитие социально-экономической и культурной сферы – все это происходило и продолжает осуществляться в республике под его мудрым руководством».

Неразрывную связь успехов и ярких достижений Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева и его неутомимой деятельностью во имя благополучия и процветания страны отметили в своих поздравительных посланиях коллективы культурных, научных, образовательных и иных учреждений и организаций. В их числе коллективы Казахского национального педагогического университета им. Абая, Карагандинского государственного технического университета, Карагандинского государственного индустриального университета, Казахстанско-Американского свободного университета, Казахстанского филиала Московского государственного университета им. М. Ломоносова, республиканской газеты «Егемен Қазақстан», Национальной академической библиотеки Республики Казахстан, Казахстанского института стратегических исследований, ОЮЛ «Ассоциация проектных, проектно-изыскательских организаций Алматинской области» и другие.





Заслуги главы государства в обеспечении поступательного социально-экономического развития страны подчеркивают в своих поздравительных адресах трудовые коллективы АО «KEGOC», ТОО «Kazzinc Holdings», ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «Рысбаева и Ко», ТОО «Altyn Tau Company».





Многочисленные поздравительные адреса поступили также от руководителей министерств и ведомств, акимов областей, представителей депутатского и дипломатического корпуса, руководителей национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций страны.



