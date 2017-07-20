Аршавин о партнерах по "Кайрату": чаще обижаются, чем слушают мои подсказки
20 июля 2017, 11:25
Андрей Аршавин пожаловался, что игроки "Кайрата" не слушают его неординарных подсказок.
Игрок алматинского "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью российскому СМИ рассказал о работе со своими партнерами в Казахстане, сообщает Sputnik.
Сайт "Матч ТВ" опубликовал эксклюзивное интервью футболиста под заголовком "Партнеры по "Кайрату" чаще обижаются, чем слушают мои подсказки", в котором Аршавин рассказал о своих лидерских задатках.
"Я лидер по натуре, не могу быть не лидером. Часто подсказываю партнерам, те чаще обижаются, чем слушают, но по-другому я не могу. Если бы я забивал в десятой лиге, мое слово так много не значило бы. Мои мысли, как правило, неординарны, хотя специально я не стараюсь. Все-таки учительница литературы вкладывала в меня многое. Просто так говорить общие фразы – это не мое", — рассказал Аршавин.
Контракт с экс-капитаном российской сборной был заключен руководством "Кайрата" в прошлом году.
Аршавин является бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России, за которую он сыграл 74 матча, забив в них 17 голов. В послужном списке самого титулованного участника КПЛ — Кубок УЕФА и Суперкубок Европы 2008 года, которые он выиграл в составе санкт-петербуржского "Зенита". Также с "Зенитом" экс-капитан сборной России трижды становился чемпионом Российской премьер-лиги.
С 2009 по 2013 годы Аршавин выступал за лондонский "Арсенал", забив за "канониров" 23 мяча в 105 играх. Самым памятным событием английской карьеры Аршавина является его покер (четыре гола в одной игре) в ворота "Ливерпуля" 21 апреля 2009 года в гостях.
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