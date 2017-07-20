Аршавин о партнерах по "Кайрату": чаще обижаются, чем слушают мои подсказки

Игрок алматинского "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью российскому СМИ рассказал о работе со своими партнерами в Казахстане, сообщает Sputnik





Сайт "Матч ТВ" опубликовал эксклюзивное интервью футболиста под заголовком "Партнеры по "Кайрату" чаще обижаются, чем слушают мои подсказки", в котором Аршавин рассказал о своих лидерских задатках.





"Я лидер по натуре, не могу быть не лидером. Часто подсказываю партнерам, те чаще обижаются, чем слушают, но по-другому я не могу. Если бы я забивал в десятой лиге, мое слово так много не значило бы. Мои мысли, как правило, неординарны, хотя специально я не стараюсь. Все-таки учительница литературы вкладывала в меня многое. Просто так говорить общие фразы – это не мое", — рассказал Аршавин.





Контракт с экс-капитаном российской сборной был заключен руководством "Кайрата" в прошлом году.



