Казахстан и Великобритания укрепляют сотрудничество

Сегодня Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек встретился с Министром по торговле и инвестициям Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Грегом Хэндсом.

На встрече были обсуждены вопросы предстоящего 4-заседания Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а также приоритетные сектора сотрудничества между Казахстаном и Великобританией, такие как инвестиции, горнорудный сектор, сельское хозяйство.

«Я с большим удовольствием хотел бы отметить высокую динамику развития двусторонних отношений за эти годы. Великобритания является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Европе», - отметил Женис Касымбек.

Также, на встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия в развитии трехстороннего сотрудничества по реализации концепции Экономический пояс Шёлкового пути в формате Китай - Казахстан - Великобритания.

Сегодня по территории Казахстана проходят свыше 15 транзитных маршрутов контейнерных поездов между Китаем и Европой. В прошлом году в направлении КНР-Европа-КНР перевезено 104,5 тыс. контейнеров, что в 2 раза превосходит объем 2015 года (49,9 тыс. контейнеров).

В 2017 году отправлен первый товарный контейнерный поезд по маршруту Чжэцзян (КНР) - Лондон (Великобритания). Срок доставки из Китая в Великобританию составил ровно 18 дней, что на 30 дней меньше, чем у грузового судна.

В настоящее время в рамках комиссии функционирует 4 рабочие группы, в том числе в сферах образования и науки, энергетики, горнорудной промышленности и финансов.

Великобритания входит в топ-10 торговых партнеров Казахстана по объему товарооборота. Великобритания входит в 6-ку крупнейших инвесторов Казахстана. За последние 12 лет приток прямых инвестиций из Великобритании в Казахстан превысил 12 млрд. долл. США (с 2005 по 1 кв. 2017 г. приток ПИИ составил 12 278,2 млн. долл. США), что составляет практически 5% всего объема привлеченных иностранных инвестиций.

Справочно: Объем товарооборота Казахстана с Великобританией за январь-апрель 2017 года составил 422,6 млн. долл. США, что на 26,6 % больше, чем за аналогичный период 2016 года (333,7 млн. долл. США).