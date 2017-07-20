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На севере Индии автобус сорвался в ущелье, более 20 человек погибли

20 июля 2017, 11:32

Причины ДТП пока неизвестны.

По меньшей мере 20 человек погибли после того, как автобус сорвался в ущелье на севере Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел в четверг в горном штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Автобус направлялся из округа Киннаур в округ Солан, когда у города Рампур вылетел с дороги и сорвался в ущелье.

Причины ДТП пока неизвестны. По некоторым данным, число жертв может достигать 28 человек.

Фото: www.divannaya-sotnya.com




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