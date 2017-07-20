На севере Индии автобус сорвался в ущелье, более 20 человек погибли

По меньшей мере 20 человек погибли после того, как автобус сорвался в ущелье на севере Индии

Инцидент произошел в четверг в горном штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Автобус направлялся из округа Киннаур в округ Солан, когда у города Рампур вылетел с дороги и сорвался в ущелье.





Причины ДТП пока неизвестны. По некоторым данным, число жертв может достигать 28 человек.





Фото: www.divannaya-sotnya.com







