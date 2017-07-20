Сотрудников колонии в Актобе обвиняют в пытках
20 июля 2017, 11:41
Сегодня участники процесса изучали видео издевательства над осужденным.
В Актобе идет громкий уголовный процесс в отношении трех сотрудников колонии-поселения. Их обвиняют в пытках осужденного. Сегодня участники процесса изучали видео издевательства над осужденным, сообщает BNews.kz.
В Актюбинском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о пытках в колонии поселения. Сегодня участники процесса изучали видеозапись.
Осужденный за изнасилование несовершеннолетней Султанбек Нуржанов сбежал из колонии и написал жалобу в прокуратуру. В ней он обвинил трех сотрудников колонии-поселения: исполняющего обязанности начальника контролерского отделения, капитана Даулета Байманова и двух его помощников Дамира Сухашева и Гумара Ержанова в пытках.
По материалам дела, все началось на КПП колонии. Осужденные собирались на работу и стояли в очереди у входа. Байманову не понравился взгляд молодого осужденного Нуржанова, который наблюдал за очередью. Проходя мимо Байманов высказал в адрес мужчины нецензурную фразу. Арестант ответил, что капитан не должен так грубо разговаривать. Это не понравилось Байманову. На видео, которое сотрудники колонии снимали отрывками, видно, как осужденный отпирался и не хотел идти с сотрудниками, не одевал наручники. Он спрашивал, за что и требовал привести начальника колонии. Однако Байманов вытолкал его.
«На видео капитан Байманов говорит в адрес осужденного – посмотрим, выдержишь ли ты 10 минут или если умрешь, спишу тебя как матрас. Это же ваши слова, капитан?», - говорит адвокат Куляш Манько.
Капитан Байманов сказал, что выразился нецензурно на эмоциях. Но осужденного не избивал.
«Он изначально вел себя неадекватно. Согласно правилам я должен был его изолировать. Однако осужденный отказался пройти в кабинет и начал провоцировать меня угрозами самоубийства. Я был на эмоциях и где-то высказывался неправильно. Однако я должен был вывести его. Это вот так себя ведут мужчины арестанты. А в женской – хуже бывает», - говорит капитан Даулет Байманов.
По словам осужденного, его увели в глубь колонии. Там капитан Байманов приковал его наручниками к дверям двух камер и начал растягивать и бить.
«Через руки Байманова многие арестанты прошли. Это его метод избивать людей. Пол тюрьмы пострадали от него, а я вот впервые столкнулся», - рассказывает осужденный Нуржанов.
Фото: bnews.kz
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