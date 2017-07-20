Mercedes выпустил 300-тысячный G-Class
20 июля 2017, 11:52
С конвейера австрийского завода Magna Steyr сошёл 300-тысячный внедорожник Mercedes-Benz G-Class
Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz выпустил юбилейный 300-тысячный внедорожник G-Class. Немецкий автогигант Daimler празднует знаменательное событие – с конвейера завода Magna Steyr, расположенного в Граце, сошёл 300-тысячный экземпляр внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
В пресс-релизе немецкого премиального бренда отмечается, что юбилейным автомобилем стала модель Mercedes-Benz G500, кузов которой окрашен в металлизированный голубой оттенок.
При этом салон юбилейного Гелендвагена обшит чёрной кожей. В оснащение особого автомобиля также входит комплект Off-Road, в состав которого входят уникальные 16-дюймовые «катки» со специальными шинами для бездорожья, а также багажник на крыше.
В компании напоминают, что серийное производство автомобилей повышенной проходимости Mercedes-Benz G-Class началось в далёком 1979 году. Внедорожник немецкого премиального бренда пользуется огромной популярностью во всем мире.
В частности, начиная с 2009 года, объёмы продаж моделей Mercedes-Benz G-Class регулярно показывают положительную динамику. Прошлый 2016 год стал рекордным – компания сумела произвести и передать клиентам 20 тысяч новых внедорожников G-Class.
Via livecars
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