Mercedes выпустил 300-тысячный G-Class

Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz выпустил юбилейный 300-тысячный внедорожник G-Class. Немецкий автогигант Daimler празднует знаменательное событие – с конвейера завода Magna Steyr, расположенного в Граце, сошёл 300-тысячный экземпляр внедорожника Mercedes-Benz G-Class.

В пресс-релизе немецкого премиального бренда отмечается, что юбилейным автомобилем стала модель Mercedes-Benz G500, кузов которой окрашен в металлизированный голубой оттенок.

При этом салон юбилейного Гелендвагена обшит чёрной кожей. В оснащение особого автомобиля также входит комплект Off-Road, в состав которого входят уникальные 16-дюймовые «катки» со специальными шинами для бездорожья, а также багажник на крыше.





В компании напоминают, что серийное производство автомобилей повышенной проходимости Mercedes-Benz G-Class началось в далёком 1979 году. Внедорожник немецкого премиального бренда пользуется огромной популярностью во всем мире.