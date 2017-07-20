Актюбинка рассказала о попытке её похищения: Я кричала, но люди не обращали внимания

Чтобы не возвращаться домой без невесты, парень и его друг решили похитить первую понравившуюся девушку.

В час пик на рынке в Актобе двое друзей пытались украсть незнакомку, чтобы отвезти на свадебный той в Хромтау. В суде обвиняемые и жертва рассказали подробности произошедшего , пишет газета "Диапазон"





14 июня около рынка «Арай» двое юношей на глазах у прохожих схватили девушку и насильно пытались усадить ее в машину. Охранник рынка отбил девушку от похитителей, их арестовали. На днях 20-летний житель Хромтау Санат Умирзак и 21-летний актюбинец Алдаберген Жумажанов предстали перед судом.





Оказалось, что Санат Умирзак уже договорился о краже со знакомой девушкой. Родных парень попросил подготовиться к свадьбе. Но в день похищения девушка сказала, что ей не с кем оставить младших сестренок. На тот момент родные Саната уже вовсю готовились к праздничному тою.





Чтобы не возвращаться домой без невесты, он решил похитить первую понравившуюся девушку. Ему помогал друг Алдаберген.





– Утром поехали на автовокзал, купили билеты, чтобы привезти девушку. Мы ее ждали долго, она не вышла, – говорил на суде 20-летний Санат Умирзак. – Поехали в город, выпили пива, наняли такси и поехали на рынок «Арай». Когда вышли из машины, увидели девушку. Решили – ее и украдем. Я ее обнял за талию и понес к машине. В салон она не залезла, потому что ногами упиралась в машину. Она кричала, и тут охранник нас спросил: «Ребята, что вы делаете?».





– Почему вы пошли на такое? – задали ему вопрос на судебном процессе.





– Ради женитьбы. До этого с этой девушкой знаком не был, – ответил подсудимый Санат.





21-летний Алдаберген Жумажанов в тот день сопровождал товарища.





– Санат решил украсть девушку, потому что сказал родным, что привезет невесту. Он сказал, что украдет первую попавшуюся. Я не поверил, что он сможет это сделать, держал дверь машины открытой. Мы отпустили девушку сами у машины, еще до того как охранник подошел.





Потерпевшая Айгуль (имя изменено) вспоминает о том дне с ужасом.





– Этих двух людей я не знала. Я шла на Центральный рынок. По пути решила зайти к своей женгешке, она работала на рынке «Арай». А когда возвращалась домой, ко мне подошел незнакомый парень, спросил, не знаю ли я девушку по имени Гулим. Я сказала, что не знаю. Он подошел сзади, поднял меня и потащил к машине. Я кричала, звала на помощь, но он не смотрел на это. Я упала, но все равно меня подняли и дальше потащили. Люди, которые стояли там, наверное, думали, что мы играем. Они не обращали никакого внимания. Меня насильно посадили в машину, но не полностью, мои ноги и руки оставались снаружи машины. Я уперлась, не давала закрыть дверь машины. В этот момент охранник рынка поднял шум, и прохожие стали собираться, только тогда меня отпустили.





Судебное разбирательство продолжается.



