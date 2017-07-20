Бакытжан Сагинтаев ознакомился с перспективами развития аэропорта Петропавловска

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом реконструкции и перспективами развития транзитного потенциала Международного аэропорта «Петропавловск».

Заместитель акима области А. Федяев доложил о проведенной реконструкции здания терминала аэропорта и взлетно-посадочной полосы, что позволило принимать воздушные судна любых типов. Кроме того, планируется увеличение перрона аэропорта и ремонт подъездной автодороги.

Реконструкция аэропорта Петропавловска позволит эффективнее использовать транзитный потенциал Северо-Казахстанской области, граничащей с Курганской, Тюменской и Омской областями Российской Федерации.

Руководством аэропорта рассматриваются перспективы увеличения количества регулярных пассажирских авиарейсов, возможность обслуживания транзитных рейсов и грузовых авиаперевозок.