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Бакытжан Сагинтаев ознакомился с перспективами развития аэропорта Петропавловска

 

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом реконструкции и перспективами развития транзитного потенциала Международного аэропорта «Петропавловск».

Заместитель акима области А. Федяев доложил о проведенной реконструкции здания терминала аэропорта и взлетно-посадочной полосы, что позволило принимать воздушные судна любых типов. Кроме того, планируется увеличение перрона аэропорта и ремонт подъездной автодороги.

Реконструкция аэропорта Петропавловска позволит эффективнее использовать транзитный потенциал Северо-Казахстанской области, граничащей с Курганской, Тюменской и Омской областями Российской Федерации.

Руководством аэропорта рассматриваются перспективы увеличения количества регулярных пассажирских авиарейсов, возможность обслуживания транзитных рейсов и грузовых авиаперевозок.

 

20 июля 2017, 11:59
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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