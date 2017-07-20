Создатели "Игры престолов" снимут новый фантастический сериал
20 июля 2017, 12:14
В сериале под названием "Конфедерат" представлена альтернативная история, в которой южным американским штатам удалось отделиться.
Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс планируют снять новое фантастическое многосерийное телешоу, в котором будет представлена альтернативная история США. Об этом заявили в среду представители телеканала HBO, передает ТАСС.
Новый сериал получит название "Конфедерат". По его сюжету, США не существуют в современном виде, рабство не было отменено, а южным американским штатам удалось отделиться. Бениофф и Уайсс будут сценаристами и режиссерами сериала. Они продолжат работать на HBO.
Конфедерация южных штатов, президентом которой был Джефферсон Дэвис, существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны в США (1861-1865) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено.
"Мы в течение многих лет обсуждали "Конфедерата", первоначально как концепцию художественного фильма, - указали Бениофф и Уайсс. - Опыт работы над "Игрой престолов" убедил нас в том, что никто не может представить лучших возможностей для изложения сюжета, чем HBO"
Как уточнили представители канала, события, о которых будет идти речь в новом сериале, представят с точки зрения сторонников отмены рабства, политиков, журналистов, рабовладельцев и борцов за свободу. Показ "Конфедерата" начнется после завершения "Игры престолов".
Сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.
Премьера первой серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась России в ночь на 18 июля.
Фото: Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс
© Kevin Winter/Getty Images
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