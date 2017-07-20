В Мактааральском районе ЮКО обсудили вопросы эффективного использования земель

Со стороны районного акимата на сегодняшний день в фонд собственности государства возвращены 103 гектара неиспользованной земли.

В Мактааральском районе состоялось семинар-совещание в целях разъяснения местному населению земельной реформы и эффективного использования земель для сельского хозяйства и предпринимательства , передает пресс-служба акима ЮКО.





В совещании приняли участие заместитель акима Южно-Казахстанской области Ербол Садыр, аким Мактааральского района Г.Исмаилов, руководитель управления земельных отношений Созакбай Абдикулов, а также акимы села и руководители отделов. Основная цель мероприятия - это анализ проводимых мероприятий, касающихся сферы землеиспользования.





С докладом о реализации работ по земельным вопросам, эффективном управлении земельными ресурсами и проводимых разъяснительных работах по внедрению земельных реформ в регионе, выступил заместитель руководителя областного управления по земельным отношениям Е.Тилеген.





По словам докладчика, в Мактааральском районе земельный фонд составляет 185,4 тысяч гектаров. Земли, используемые сельским хозяйством, составляют 145,7 тысяч гектаров, среди них пашни- 140,1 тысяч (все поливные земли), залежные земли -1,8 тысяч, пастбищные угодья - 3 тысячи, многолетние насаждения - 0,8 тысяч.





«В результате проведенной инвентаризации сельского хозяйства в 2016 году, было выявлено нецелевое использование земельных объектов площадью в 1807 гектаров, находящихся во владении 392 агроформирований. В связи с этим, в областную земельную инспекцию были направлены документы для принятия мер. Со стороны районного акимата на сегодняшний день в фонд собственности государства возвращены 103 гектара неиспользованной земли. 1065,6 гектаров земли направлены на рассмотрение в областную земельную инспекцию. Кроме того, не уточнены вопросы по оставшимся 638,4 гектарам земли»,- сказал Е.Тилеген.





Помимо этого, заместитель руководителя областного управления подчеркнул, что на сегодняшний день не используются 23,7 гектаров земли, выделенные 38 землепользователям в целях предпринимательской деятельности. На используемые 13 земельных участков, где выявлены нарушения земельного кодекса, наложены штрафы на сумму 861 тысячи тенге, для разъяснения выдана инструкция о нарушении законов. Вместе с этим, в 2016 году были приняты меры по 38 земельным участкам, выданных в предпринимательских целях.





Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в ходе совещания специалисты по земельным вопросам получили ответы на самые актуальные вопросы. Также было принято решение усилить работу в данном направлении. Особое внимание было направлено на факт использования Мактааральским районом 30% поливных земель, составляющих золотой фонд государства. Были также приняты меры по землям, находящиеся вне надобности.





В завершении заседания заместитель акима области Е.Садыр отметил, что Мактааральский район является одним из густонаселенных, поэтому ни одна пядь земли не должна оставаться бесцельной.







